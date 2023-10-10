الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصت بالاتجار في المخدرات بمطروح

المخدرات
المخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الحمام– العلمين) بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزتهما (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام– عدد 10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول – سيارة).

ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام..وبحوزتهم (عدد 182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،765،000 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مكافحة المخدرات المواد المخدرة قسم شرطة العلمين قسم شرطة الحمام مخدر الحشيش

مواد متعلقة

ضبط متهم بالاعتداء على سائق توك توك لسرقته فى الإسكندرية

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

بمشاركة الشرطة النسائية.. عروض لياقة بدنية في حفل تخرج أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة فى حفل تخرج دفعة جديدة: نجدد العهد منشأ لحماة أمن مصر

قاتل عجوز الإسكندرية: "خلصت عليه وسرقت فلوسه وصرفتها على مزاجى"

نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 مواطنا بينهم طفل في المحافظات

بسب الإرشاد.. تفاصيل اعترافات مسجل وعاطل بتوثيق مواطن في المطرية

"أكرمني داخل بيته".. اعترافات قاتل سمكري بخنجر في المرج

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة