الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الغد: غارات الاحتلال لم تتوقف منذ اليوم الأول في الحرب على غزة 

غارة
غارة

أفاد محمد الداعور مراسل فضائية “الغد"، أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصي” التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في الأراضي المحتلة.

شهداء ومصابون تحت الانقاض جراء غارات للاحتلال في غزة وجباليا

وقال المراسل من مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن الاحتلال ارتكبت عشرات المجازر بحق الفلسطينيين حتى ان وزارة الصحة لم يعد يمقدورها خلال اليوميين الماضيين من حصر أعداد الشهداء، سيما بعد قطع جميع وسائل الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، متابعا أن وزارة الصحة بعد ساعتين من الآن ستقيم مؤتمر صحفي لتعلن بها الاحصائية الكاملة حتى اليوم.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية قامت باتنشال عدد كبير من الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومن جباليا وبر النعجة شمال القطاع من مناطق مختلفة استهدفتها اسرائيل وارتكبت مجازر بحق المدنيين العزل، منوهًا أنه منذ الساعات الأولى من اليوم وصل عدد كبير من الشهداء وجاري البحث عن الناجيين والمفقودين تحت الانقاض.

الغارات الإسرائيلية إسرائيل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصي الأقصي قطاع غزة

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