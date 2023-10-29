"الغد": مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال فى الضفة الغربية

أفادت فضائية "الغد"، أن مستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين، وقاموا بسرقة أغنام جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأكدت القناة، أن المستوطنين قاموا بالهجوم على منازل الفلسطينيين في حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة طوبا في مسافر يطا، بجانب سرقة ستة من رءوس الأغنام، مع معدات زراعية.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين وتنفذ قصفًا عشوائيًا في شمال غزة

وفي وقت سابق قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين، إذ تنفذ قصفًا عشوائيًا في شمال قطاع غزة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل دمرت أكثر من 14 مخبزًا بالقطاع، والسكان يعانون نقصًا شديدًا في الخبز والمواد الغذائية"، موضحة أن هناك عودة للاتصالات إلى بعض الشبكات في عدة مناطق في القطاع.