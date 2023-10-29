"العمل": نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوات توعوية في عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وكيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة، ويتبع تعليماتها فى كل مكان فى المنزل والشارع والمدرسة، وما هى الاحتياطات اللازم اتباعها لتفادى أى مخاطر، للطلاب بالمدارس، كما جرى استعراض الفيديوهات والصور المختلفة التى توضح أنواع المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب والطالبات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها فى الحياة اليومية وترسيخ مفهوم السلامة لدى كل فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الأرواح والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور والفيديوهات المعروضة وإبداء التعليقات حولها، أيضًا تناولت الحديث حول مخاطر الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات، كما جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين والطلاب، لتوضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعى، مع التأكيد على أهمية تثقيف التلاميذ بمعرفتهم بالسلامة والصحة المهنية وكيفية مواجهة أي أزمة أوكارثة تواجههم داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وقام بإلقاء الندوات الكيميائيين مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد: هالة الجندى بمدرسة علم الدين الثانوية بنات، وأحمد عبدالفتاح بمدرسة سماح قنديل الابتدائية، وحنان عباس بمدرسة ابن خلدون، ورضا عبدالسلام بمدرسة الفرما الابتدائية، ونادية وليم بمدرسة القناة الثانوية بنين، وفاطمة الصياد بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية، ومن مكتب بورفؤاد كيميائي فايز رخا بمدرسة بورفؤاد ثانوية بنات، وتحت إشراف مديرة إدارة السلامة الكيميائى إيمان مسعد ومدير مكتب السلامة بورسعيد.