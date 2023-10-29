الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحداث غزة اليوم.. CNN تكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل البري للقطاع

غزة
غزة

مع توالي التطورات وضمن أحداث غزة اليوم، كشفت شبكة "سي إن إن"  (CNN) الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من قطاع غزة عقب ساعات من الاجتياح البري الذي نفذته إسرائيل مساء يوم الجمعة الماضي، وظل بعضها فقط في شمال القطاع.

وقالت الشبكة الأمريكية، اليوم إنه بالقرب من حدود غزة، تم إخلاء معظم مناطق التجمع التي كانت تعج بمئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والجرافات الإسرائيلية، كما لوحظ عودة بعض وحدات الدبابات من اتجاه غزة إلى مواقع العمليات الأمامية في إسرائيل.

أحداث غزة اليوم.. إسرائيل تزعم بقاء قواتها في غزة

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن بعض الدبابات الإسرائيلية لا تزال موجودة في شمال غزة، منذ عملية الجمعة، حيث شهد الفلسطينيون ما وصفوه بالجولة الأكثر كثافة من الغارات الجوية منذ أن بدأت إسرائيل ردها على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري صباح أمس السبت إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة ووسعت العملية البرية التي تشارك فيها وحدات المشاة والمدرعات والمهندسين والمدفعية بنيران كثيفة، مضيفًا: "القوات موجودة في الميدان وتستمر في القتال"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن كلمات هاجاري تؤكد أن العملية العسكرية شهدت توسعًا كبيرًا بعد ما وصفتها في وقت سابق بـ"الغارتين المستهدفين" اللتين جرتا ليل الأربعاء وليلة الخميس، حيث شهدت كلتا الغارتين انسحاب القوات البرية بعد بضع ساعات.

txt

خبراء يحذرون: الاحتلال لا توجد لديه خطة لما بعد الغزو البرى

وتابعت أنه لا يبدو أن أي هجوم بري كبير يهدف إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي قد بدأ حتى الآن، وفي دعوة جديدة لسكان غزة للتحرك جنوبا، تحدث الجيش الإسرائيلي عن عملية وشيكة، ولكن دون أن يتم ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال يوجد سكان غزة الذين انتقلوا إلى جنوب وادي غزة، وهو ممر مائي يربط وسط القطاع، في “منطقة محمية”، وسيتلقون المزيد من الغذاء والماء والدواء اليوم، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع الذي يمتد على مساحة 140 ميلًا مربعًا فقط، وهو أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، وعلى مدى أسابيع، واجه السكان الذين يعيشون في المنطقة الغارات الجوية الإسرائيلية وتفاقم الوضع الإنساني، مع نقص المياه والغذاء والوقود.

أحداث غزة اليوم.. استمرار انتشال جثث الضحايا

وأشارت الشبكة الأمريكية أن سكان غزة نعوا أحبائهم أمس بعد ليلة من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، حيث تجمع الكثيرون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، فيما لا زالت عمليات القصف مستمرة.

ويظهر مقطع فيديو التقطته شبكة “سي إن إن” جثثا متعددة، بما في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى.

وقال الدكتور خليل إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى، مضيفًا أن المواطنون نقلوا القتلى والجرحى إلى المستشفى باستخدام كل شيء من الدراجات والسيارات والعربات التي تجرها الحمير.

وأضاف أن المستشفيات فقدت الاتصال ببعضها البعض بعد انقطاع شبكات الاتصالات في أنحاء القطاع. 

اقرأ أيضاً

فويس أوف أمريكا: تزايد الدعوات العالمية للمطالبة بالسلام في غزة ومخاوف على حياة الفلسطينيين

غزة البري الاجتياح إسرائيل القطاع أحداث غزة اليوم

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: إسرائيل تتراجع عن الغزو البرى لغزة وتكتفى بالتوغلات البسيطة

"الجارديان": الإسرائيليون يرفضون الغزو البرى لغزة بسبب عدم جاهزية الجيش

مع اجتياح غزة.. تحرك عاجل من أسر المحتجزين الإسرائيليين ضد "نتنياهو"

نتنياهو ينعزل عن حكومته ويصدم جيش الاحتلال بشأن الغزو البرى لغزة

مع انحسار الدعم الدولى.. أزمة اقتصادية تعصف بإسـرائيل مع عدوانها على غزة

"غزة المظلمة".. فلسطين تواجه الحرب والموت بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى

دمار شامل.. الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى فى غزة بسبب العدوان الإسرائيلى

50 عامًا من الفيتو الأمريكي لدعم إسرائيل (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»