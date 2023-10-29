أحداث غزة اليوم.. CNN تكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل البري للقطاع

مع توالي التطورات وضمن أحداث غزة اليوم، كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من قطاع غزة عقب ساعات من الاجتياح البري الذي نفذته إسرائيل مساء يوم الجمعة الماضي، وظل بعضها فقط في شمال القطاع.

وقالت الشبكة الأمريكية، اليوم إنه بالقرب من حدود غزة، تم إخلاء معظم مناطق التجمع التي كانت تعج بمئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والجرافات الإسرائيلية، كما لوحظ عودة بعض وحدات الدبابات من اتجاه غزة إلى مواقع العمليات الأمامية في إسرائيل.

أحداث غزة اليوم.. إسرائيل تزعم بقاء قواتها في غزة

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن بعض الدبابات الإسرائيلية لا تزال موجودة في شمال غزة، منذ عملية الجمعة، حيث شهد الفلسطينيون ما وصفوه بالجولة الأكثر كثافة من الغارات الجوية منذ أن بدأت إسرائيل ردها على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري صباح أمس السبت إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة ووسعت العملية البرية التي تشارك فيها وحدات المشاة والمدرعات والمهندسين والمدفعية بنيران كثيفة، مضيفًا: "القوات موجودة في الميدان وتستمر في القتال"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن كلمات هاجاري تؤكد أن العملية العسكرية شهدت توسعًا كبيرًا بعد ما وصفتها في وقت سابق بـ"الغارتين المستهدفين" اللتين جرتا ليل الأربعاء وليلة الخميس، حيث شهدت كلتا الغارتين انسحاب القوات البرية بعد بضع ساعات.

وتابعت أنه لا يبدو أن أي هجوم بري كبير يهدف إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي قد بدأ حتى الآن، وفي دعوة جديدة لسكان غزة للتحرك جنوبا، تحدث الجيش الإسرائيلي عن عملية وشيكة، ولكن دون أن يتم ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال يوجد سكان غزة الذين انتقلوا إلى جنوب وادي غزة، وهو ممر مائي يربط وسط القطاع، في “منطقة محمية”، وسيتلقون المزيد من الغذاء والماء والدواء اليوم، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع الذي يمتد على مساحة 140 ميلًا مربعًا فقط، وهو أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، وعلى مدى أسابيع، واجه السكان الذين يعيشون في المنطقة الغارات الجوية الإسرائيلية وتفاقم الوضع الإنساني، مع نقص المياه والغذاء والوقود.

أحداث غزة اليوم.. استمرار انتشال جثث الضحايا

وأشارت الشبكة الأمريكية أن سكان غزة نعوا أحبائهم أمس بعد ليلة من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، حيث تجمع الكثيرون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، فيما لا زالت عمليات القصف مستمرة.

ويظهر مقطع فيديو التقطته شبكة “سي إن إن” جثثا متعددة، بما في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى.

وقال الدكتور خليل إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى، مضيفًا أن المواطنون نقلوا القتلى والجرحى إلى المستشفى باستخدام كل شيء من الدراجات والسيارات والعربات التي تجرها الحمير.

وأضاف أن المستشفيات فقدت الاتصال ببعضها البعض بعد انقطاع شبكات الاتصالات في أنحاء القطاع.