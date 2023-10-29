الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل المقاومة الفلسطينية: قصف قوات الاحتلال المتوغلة أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون

قصف
قصف

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
ومن جانبها، أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 43 شهيدا جراء استهداف منزلا في منطقة النصيرات.
وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي بمنطقة الزيتون، موضحة أن الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الإندونيسي بالأحزمة النارية. 
وتابعت: "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين، إذ تنفذ قصفا عشوائيا في شمال قطاع غزة".

فصائل المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال ذائف الهاون القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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