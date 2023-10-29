الأردن والبحرين يدعوان إلى تحرك عربى مشترك لوقف الصراع فى غزة

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مباحثات مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة إزاء الجهود العربية المستهدفة لوقف الحرب على غزة، والكارثة الإنسانية التي تسببها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الوزيرين أكدا أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة هذه الحرب التي تحمل خطر التوسع إلى المنطقة برمتها، وأهمية القرار الذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وشدد الوزيران، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وأكدا ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات إلى غزة، وتوفير الحماية للمدنيين انسجامًا مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.‏

الغارات الإسرائيلية الضخمة

وتسببت الغارات الإسرائيلية الضخمة والكثيفة مساء يوم الجمعة، بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، كما أعلن عدد من المؤسسات الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، أنها لا تستطيع تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتها.

عملية طوفان الأقصى

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برًا وبحرًا وجوًا، ما تسبب باستشهاد الآلاف من الجانب الفلسطيني، علمًا بأن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجومًا داميًا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7800 شهيد و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 شهيدًا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليًا.