الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وكالة فلسطينية: اقتحام جيش الاحتلال أحياء فى القدس ومواجهات بمخيم شعفاط

اقتحام جيش الاحتلال
اقتحام جيش الاحتلال أحياء فى القدس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص والقنابل الغازية والقنابل الصوتية الحارقة تجاه المواطنين، خلال مواجهات اندلعت على أطراف المخيم.

 

كما اقتحم الجيش بلده العيسوية شمال المدينة، وحي وادي حلوة في بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 

وفي الخليل، أصيب طفل وشاب بالرصاص الحي، مساء أمس السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل.

 

كما دارت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد وقامت بهدم دوار الشهيد أبو جندل مدخل البلدة، ما أدى الى إندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت.

 

وأضافت أن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة عرابة جنوبا، وقرية الجلمة شمال المحافظة في خطوة إستفزازية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

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