السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هنوصلك".. مبادرة جديدة من "صناع الحياة" لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

صناع الخير
صناع الخير

تواصل مؤسسة صناع الحياة، دورها الاجتماعي تحت رعاية وزارة التضامن، في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية جميع مستلزماتهم وقضاء احتياجاتهم، حيث أعلنت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" مشاركة ٣٥٠٠ شاب متطوع، يجوبون ٢١ محافظة للمساهمة في قافلة "هنوصلك" لمساعدة أهالينا لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

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مبادرة هنوصلك

وهي المبادرة التي لاقت استحسان جميع المواطنين، وتحديدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاستفادة من هذه البطاقات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، للتسهيل عليهم في إنهاء أي أوراق خاصة بهم.

 

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.


وساهم وجود مبادرة حياة كريمة على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

مبادرة حياة كريمة


وحياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة، إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين لمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم  اليومية.

صناع الخير

صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
صناع الخير
مؤسسة صناع الحياه ذو الاحتياجات الخاصة هنوصلك المبادرة مبادرة هنوصلك مبادرة حياة كريمة

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