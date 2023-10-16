الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صناع الخير": الشعب يقدم ملحمة وطنية للتبرع بالدم لدعم الأشقاء فى غزة

حملة موسعة للتبرع
حملة موسعة للتبرع بالدم

كشف هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم للأهالي في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، لافتًا إلى أن شعار هذه المبادرة هو "قطرة دم تساوي حياة".

وأوضح أن الشعب المصري يقدم أغلى شيء للشعب الفلسطيني، ألا وهو التبرع بالدم، منوهًا بأن الشعب المصري يقدم ملحمة وطنية للتبرع بالدم للأشقاء في غزة.

واستطرد أن مؤسسات التحالف الوطني، استطاعت أن تجهز 106 شاحنات مليئة بالمساعدات العاجلة سواء مساعدات غذائية أو مخيمات أو أدوية وغيره، وسيتم إرسالهم إلى قطاع غزة فور فتح المعبر.

وأشار إلى أن الشعب المصري معروف عنه حبه للعمل الخيري، ودائمًا ما يكون هذا الشعب حاضرًا؛ لتقديم المساعدات في الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اكسترا نيوز هانى عبدالفتاح

مواد متعلقة

كاتب صحفى يشيد باستجابة المصريين لحملات التبرع بالدم تضامنًا مع فلسطين

القاهرة الإخبارية.. نتنياهو: هناك تحديات كبيرة تهدد وجود إسرائيل

نتنياهو: أحذر لبنان من تكرار خطأ الماضى وفتح جبهة جديدة

رئيس الكنيست: ضربة "حماس" كانت قوية.. ونستعد لمعركة قاسية

نتنياهو لـ"الكنيست": 7 أكتوبر "كارثة" وهناك أسئلة كثيرة

هريدى لـ"الشاهد": نتنياهو أدرك قرب نهايته وأن ما حدث فى 7 أكتوبر أنهى حياته السياسية

هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تمهد لضرب إيران فى المستقبل "إذا تطلب الأمر"

حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح غزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب