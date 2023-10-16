"صناع الخير": الشعب يقدم ملحمة وطنية للتبرع بالدم لدعم الأشقاء فى غزة

كشف هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم للأهالي في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، لافتًا إلى أن شعار هذه المبادرة هو "قطرة دم تساوي حياة".

وأوضح أن الشعب المصري يقدم أغلى شيء للشعب الفلسطيني، ألا وهو التبرع بالدم، منوهًا بأن الشعب المصري يقدم ملحمة وطنية للتبرع بالدم للأشقاء في غزة.

واستطرد أن مؤسسات التحالف الوطني، استطاعت أن تجهز 106 شاحنات مليئة بالمساعدات العاجلة سواء مساعدات غذائية أو مخيمات أو أدوية وغيره، وسيتم إرسالهم إلى قطاع غزة فور فتح المعبر.

وأشار إلى أن الشعب المصري معروف عنه حبه للعمل الخيري، ودائمًا ما يكون هذا الشعب حاضرًا؛ لتقديم المساعدات في الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية.