الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى يشيد باستجابة المصريين لحملات التبرع بالدم تضامنًا مع فلسطين

التبرع بالدم
التبرع بالدم

علق الكاتب الصحفي زكي القاضي على أكبر حملة للتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتوجه، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، بالشكر للمواطنين الذين استجابوا لنداء أشقائهم في فلسطين، وقاموا بالتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ليؤدوا الواجب الديني والوطني والإنساني.

وأضاف: “نبني منظومة شعب متكامل يعبر عن جمهورية مصر العربية في مرحلة صعبة للغاية، ونحن ندير ملفاتنا الإقليمية بشكل جيد ونعبر عن القضية الفلسطينية بكل ما نستطيع وسوف نستمر في تقديم المساعدات حتى نجد حلً للقضية الفلسطينية”.

وأشاد بطريقة تفكير المواطن المصري في هذه المرحلة لأن لديه عقلًا جمعيًا وطنيًا يعي مصلحة الوطن جيدًا، كما أشاد بكلمة الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عندما قال له "أنا عشت بمنطقة بها يهود لم نشهد أبدًا اضطهاد اليهود في مصر أو المنطقة العربية".

وتابع: “قلوبنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها ومضمونها”، موضحًا أن الشعب المصري كان مدركًا لذلك، وتترجم ذلك في خروج المصريين منذ يوم الجمعة في كل المحافظات إلى الأماكن المخصصة للتبرع بالدماء.

فلسطين اكسترا نيوز زكي القاضي

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