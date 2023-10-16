القاهرة الإخبارية.. نتنياهو: هناك تحديات كبيرة تهدد وجود إسرائيل

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأنه تم قطع جلسة الكنيست بعد سماع دوي إنذار وصافرات في القدس.

ومن جانبه قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، أن هناك تحديات كبيرة تهدد وجود إسرائيل.

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة: "أعضاء الكنيست توجد أسئلة كثيرة بشأن الكارثة التي حلت بنا في يوم 7 أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في كل شئ وتم استخلاص العبر بشكل كامل ولكن الآن نركز في معركة تحقيق القوة والهجوم نحو الانتصار لهذا يتطلب من التصميم لأن النصر سيستغرق وقت.

كما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل منذ قليل، أن هناك مصادر مصرية رفيعة المستوى قالت إن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس المصري لحضور مؤتمر دولي موسع حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.