الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو لـ"الكنيست": 7 أكتوبر "كارثة" وهناك أسئلة كثيرة

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل موحدة في هذه المعركة أمام العدو.

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، بشأن تطورات الأوضاع في  الأراضي المحتلة: "أعضاء الكنيست يوجهون أسئلة كثيرة بشأن الكارثة التي حلت بنا في يوم 7 أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في كل شيء، وتم استخلاص العبر بشكل كامل ولكن الآن نركز في معركة تحقيق القوة والهجوم نحو الانتصار، لهذا يتطلب منا التصميم لأن النصر سيستغرق وقتًا.

وأكد نتنياهو أن هناك تحديات كبيرة تهدد وجود إسرائيل. 

الكنيست الإسرائيلي نتنياهو الاراضي المحتلة

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