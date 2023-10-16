نتنياهو لـ"الكنيست": 7 أكتوبر "كارثة" وهناك أسئلة كثيرة

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل موحدة في هذه المعركة أمام العدو.

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة: "أعضاء الكنيست يوجهون أسئلة كثيرة بشأن الكارثة التي حلت بنا في يوم 7 أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في كل شيء، وتم استخلاص العبر بشكل كامل ولكن الآن نركز في معركة تحقيق القوة والهجوم نحو الانتصار، لهذا يتطلب منا التصميم لأن النصر سيستغرق وقتًا.

وأكد نتنياهو أن هناك تحديات كبيرة تهدد وجود إسرائيل.