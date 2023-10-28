عضو مبادرة "ابدأ": اتجاه لتعظيم بعض المنتجات وتوزيع الجهود

تحدثت يسرا أحمد، عضو مبادرة "ابدأ" عن جهود الدولة مع قطاع الصناعة في مجال التصدير، مؤكدة أن هناك اتجاها لتعظيم بعض المنتجات وتوزيع الجهود.

وقالت عضو مبادرة "ابدأ" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن دعم الدولة للشركات والمصانع؛ من أجل التوسع وزيادة الإنتاج يعتبر دعوة لكل المصنعين والمستثمرين للنزول والعمل على الأرض.

وأكدت أن مبادرة "ابدأ" مستعدة للعمل على الأرض ومساعدة المستثمرين في بدء مشروعاتهم في مصر، مشيرة إلى أن الهدف الآن على منتجات الإدخال في الصناعات ونبدأ في تعظيمها لكي لا يكون الجميع يفعل الشيء نفسه.

وأضافت: "كان لدينا اليوم أكثر من مشروع مشارك، وهناك بعض المصانع كانت تعاني من مشكلات وحاولنا نساعدهم في تقنين أوضاعهم مع الجهات المعنية وعمل خطوط إنتاج أكثر والتوسع".

وتابعت: "كان لدينا أيضًا بعض الشركات المندرجة تحت الشراكات الأجنبية والمصرية منها شركة (نوفا) التي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم بإنشاء شركات محطات تحلية المياه ومحطات الصرف".