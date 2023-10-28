السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بقصر بغداد فى الغربية

خيم الحزن على أهالي قرية قصر بغداد، التابعة لـ مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بعد وفاة طالب ثانوي أثناء لعب   كرة القدم، وشهدت قريته حالة من الحزن والأسى بعد وفاة الشاب خالد محمد قنديل، طالب في الصف الأول الثانوي، حيث كان يلعب دور حارس المرمى مع زملائه في مركز شباب القرية، وفجأة سقط مغشيًا عليه أثناء إحدى المباريات.

جرى نقل الشاب الراحل على الفور إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، ولكن للأسف تبين أنه قد فارق الحياة نتيجة لتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، هذا الحادث المؤلم ألقى بظلاله الثقيلة على القرية، حيث كان الشاب خالد معروفًا بسمعته الطيبة ومحبته من قبل الجميع، وكان يتمتع بأخلاق حسنة وروح رياضية عالية.

وخيم الحزن وعم الألم بين أهالي القرية عقب انتشار خبر وفاة الشاب المبدع، فقد فقدت القرية فردًا عزيزًا على الجميع. انتشرت الأنباء بسرعة ووصلت إلى كل بيت في القرية، مما أثار حالة من الحزن الشديد والتأثر العميق في نفوس الأهالي.

تجتمع العائلة والأصدقاء والجيران لتقديم الدعم والمواساة لأسرة الشاب الراحل في هذه الفترة العصيبة، يتذكر الجميع ابتسامته الدائمة وروحه الحميمة، ويعربون عن حزنهم العميق لفقدانه في سن مبكرة.

وقال علي محمود عمدة قرية قصر بغداد، نعزي أسرة الشاب خالد محمد قنديل، وكل أهل القرية، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب، كما ندعو المجتمع بأسره للوقوف مع أسرة الفقيد وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، ولنتذكر دائمًا أهمية الحفاظ على سلامة الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية، حتى نحميهم من المخاطر الناجمة عن حوادث مماثلة في المستقبل.

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