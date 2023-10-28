تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي مدارس "ابدأ" للعلوم التقنية خلال ملتقى الصناعة

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مدرستي ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الملتقى، افتتاح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن.

يأتي ذلك في إطار محور التدريب والبحث والتطوير والذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني والتقني، بالإضافة إلى تحقيق استدامة وجودة التعليم من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني التابعة للدولة طبقًا للمعايير الدولية، ولاحتياجات سوق العمل المحلي.

شركاء في تأسيس المدارس الوطنية

جرى إطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة والتي من أهمها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات، فضلًا عن شركاء التطوير من القطاع الخاص (أكاديمية ناس - شركة تأهيل)، جاء ذلك بناءًا على دراسة احتياجات سوق العمل والصناعة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توجهات الدولة المصرية الحالية والمستقبلية.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية استمرار دعم الدولة المصرية لدفع قطاع الصناعة نحو آفاق جديدة، وخاصة الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي، كما أشار إلى ضرورة توحيد الجهود لتعزيز التكامل بين المصنعين في القطاع الواحد، لزيادة نسب المكون المحلي وتغطية مستلزمات الإنتاج.