وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة

عقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الجيش، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، للحديث عن تطورات التصعيد العسكري ضد قطاع غزة المحاصر.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي إن الحرب الذي يخوضها في غزة طويلة، ونهايتها ستكون "إما نحن أو هم" على حسب تعبيره.

وأضاف جالانت: "الجيش الإسرائيلي متأهب على كافة الجبهات، وليست لدينا مصلحة في توسيع نطاق الحرب الحالية"

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي تحارب غزة عبر البر والبحر والجو، مؤكدًا أن العمليات تتم خارج القطاع وداخله أيضًا.