السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تدير مصر ملف الأسرى والمخطوفين من أجل التهدئة في غزة؟

غزة
غزة

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا وخطيرا جدًا فيما يتعلق بإيقاف الحرب على غزة، مستخدمة ملف الرهائن والمخطوفين، وهو دور مشهود له.

إحياء مشروع السلام في الشرق الأوسط

وأضاف العميد محمود محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"  الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن المخابرات العامة المصرية والوفد الخاص بها يقومون بدور حاسم في هذا الموضوع، لافتًا إلى أن هذا يتماهى مع المطالب الأمريكية التي تُطالب بإخراج الأمريكيين وإخراج الرهائن وإخراج المدنيين من القطاع، لكن هناك ضغط أمريكي يتماشى مع الرؤية المصرية بأن إيقاف الحرب أصبح شيئًا ضروريًا، ولا بد أن يكون إيقاف الحرب على أساس تبييض السجون الفلسطينية في مقابل إخراج كافة الرهائن والمسجونين والمخطوفين لكل الجوانب سواء كان الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي أو من دول متعددة الجنسيات، وأن تكون هذه هي بداية جديدة لفكرة إحياء مشروع السلام في الشرق الأوسط. 

غزة إسرائيل فلسطين وقف إطلاق النار مصر

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