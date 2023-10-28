خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.. مفاجأة من العيار الثقيل

أوضح العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة، قائلًا: "إن الخسائر البشرية كثيرة، فمنذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن تعدت 320 قتيلًا".

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أنه حتى الآن يتواجد ما بين 130 إلى 150 قائدًا وضابطًا وجنديًا إسرائيليًا من مجموعة العمليات العسكرية في قطاع غزة أسرى لدى حركة حماس وحركات المقاومة، منهم 50 ضابطًا وجنديًا لدى حركة الجهاد الإسلامي، وهذه أرقام مؤكدة.

دور مصر والمخابرات العامة المصرية

وأوضح أن الجانب المصري يقوم بدور كبير وخطير جدًا فيما يتعلق بإيقاف الحرب مستخدمًا ملف الرهائن والمخطوفين، وهو مجهود مشهود له، لافتًا إلى أن المخابرات العامة المصرية تقوم بدور حاسم في هذه المسألة.