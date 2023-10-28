السفير جمال بيومى: الإسرائيلى ليست لديه القدرة على الحرب وجهًا لوجه

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة عن توصيات، ولكن ليست ملزمة لأحد الأطراف.

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من التمسك بقرار الجمعية العامة، ونبدأ في الضغط على المجتمع الدولي، والتعامل مع وقف العدوان.

ونوه، بأن التاريخ يحكي لنا بين إسرائيل وجميع الأطراف التي دخلت ضدها، حيث أكد أن الإسرائيلي ليست لديه القدرة على المواجهة وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليس لديها رجال من أجل تعبئة الجيش.