حزب التجمع يطلق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفـلسطـينى

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، إطلاق "الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفـلسطـيني" لتكون جبهة شعبية مصرية للتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين ، بالمساعدات العينية "سلع غذائية ومستلزمات طبية وبطاطين وملابس شتوية"، وكذلك إظهار كل أشكال الدعم والمساندة السياسية.

ودعا التجمع، كل قياداته وأعضائه في المحافظات المختلفة لتشكيل الحملة والانخراط فيها، والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للبدء فورًا في تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.

مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوقف المهزلة

وكانت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعربت عن تقديرها التام لمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية، قائلة: إنه قرار هام للغاية في توقيت عصيب، ومع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الغاشم عى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأشادت التمامى فى تصريحات صحفية، بترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد صواب موقفها من خطورة استمرار الوضع الحالي، وأن الأمور قد تنزلق لحرب شاملة في المنطقة ولا تقف عند حدود غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن مشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، جاء في وقته تماما فالتصعيد سيجر المنطقة برمتها لمنزلق خطير وستتسع رقعة الحرب إلى آفاق أكبر وأشد خطورة.