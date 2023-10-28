السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب التجمع يطلق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفـلسطـينى

حزب التجمع
حزب التجمع

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، إطلاق "الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفـلسطـيني" لتكون جبهة شعبية مصرية للتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين ، بالمساعدات العينية "سلع غذائية ومستلزمات طبية وبطاطين وملابس شتوية"، وكذلك إظهار كل أشكال الدعم والمساندة السياسية.

ودعا التجمع، كل قياداته وأعضائه في المحافظات المختلفة لتشكيل الحملة والانخراط فيها، والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للبدء فورًا في تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.

txt

وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: فلسطين تمر بانتهاك صارخ على يد الاحتلال الصهيونى

txt

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. دعاء لفلسطين قصير جدًا مكتوب

مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوقف المهزلة

وكانت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعربت عن تقديرها التام لمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية، قائلة: إنه قرار هام للغاية في توقيت عصيب، ومع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الغاشم عى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأشادت التمامى فى تصريحات صحفية، بترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد صواب موقفها من خطورة استمرار الوضع الحالي، وأن الأمور قد تنزلق لحرب شاملة في المنطقة ولا تقف عند حدود غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن مشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، جاء في وقته تماما فالتصعيد سيجر المنطقة برمتها لمنزلق خطير وستتسع رقعة الحرب إلى آفاق أكبر وأشد خطورة.

المكتب السياسي حزب التجمع الحملة الشعبية الحملة الشعبية المصرية التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني المجتمع المدنى

مواد متعلقة

"الغد": القصف الإسرائيلي على غزة استكمال لسيناريو انتهاك القانون الدولي

أستاذ قانون: كلمة مصر أمام مجلس الأمن تؤكد دعمها الدائم للقضية الفلسطينية

الغد: توجيهات الرئيس بتعزيز تعاون الحكومة مع القطاع الخاص تساهم في دفع قاطرة الاقتصاد

وفد "التنسيقية" يزور حزب الغد لاستطلاع رؤيته بشأن المرحلة القادمة

حزب الغد: قمة القاهرة للسلام تحشد الجهود الدولية للتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

"الجيل": قمة القاهرة للسلام أبرزت رؤية مصر الحكيمة لحل القضية الفلسطينية

الغد: ندعم السيسي في قراراته ونرفض مخطط الاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى سيناء

الغد: جاهزون لتلبيه نداء الرئيس بالنزول للتعبير عن رفضنا للمخطط الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة