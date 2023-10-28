السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مفتاح العودة" وثائقى عبر ووتش إت تضامنًا مع القضية الفلسطينية

صورة من الفيلم
صورة من الفيلم

نشرت المنصة الرقمية watch it من خلالها فيلم وثائقي يحمل اسم "مفتاح العودة"، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي تقع في فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تعدٍ سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في الـ7 من الشهر الجاري، وعرف باسم "طوفان الأقصى".

ويظهر المخرج الفلسطيني، غالب شعث، وهو يتحدث عن تفاصيل دولة فلسطين، وكيف كانت الشوارع والأماكن قبل دخول العصابات الإسرائيلية الهاجاناة التي تحوّلت بمرور الأيام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفاصيل المباني والشوارع بها.

وتحدثت الدكتورة الفلسطينية هند البديري، عن المفتاح الذي احتفظ به جميع الشعب الفلسطيني، في إشارة منهم للعودة لديارهم مرة أخرى، وهذا ما اتفق عليه الجميع في دولة فلسطين، خاصًة أن هناك أعدادًا كبيرة خرجت من ديارهم مجبرين، وأسمت هذا بـ"الاقتلاع الجمعي للشعب الفلسطيني، والمفتاح هو عنوان العودة".
 

وظهرت سونيا عباس، مواطنة فلسطينية، تتحدث عن غربتها بعيدًا عن وطنها وكيفية تعامل الإسرائيليين الأوروبيين معها، وهو الأمر الذي أزعجها كثيرًا، قائلًة: "أنا اتربيت على إني مواطنة فلسطينية بس وطني محتل من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي"، وظهر عدد كبير من الفلسطينيين في الفيلم يتحدثون عن دولتهم مهد الأديان.

الفيلم الوثائقي "مفتاح العودة"

الفيلم الوثائقي "مفتاح العودة"، هو عبارة عن أحداث حقيقية وفيه صور من عدد من الأماكن المتفرقة في فلسطين، ويتحدثون فيه عن جمال غزة وجميع الأحياء في فلسطين، بالإضافة إلى أنه حصد الكثير من المشاهدات عبر المنصة الرقمية watch it، وهو من الأفلام الوثائقية الهامة التي يمكن مشاهدتها للتعريف بدولة فلسطين، وكيف عاش أهلها مع الكيان المحتل لهم، وكيف دافعوا، ورغبتهم في العودة مرة أخرى، لذا احتفظوا بمفتاح العودة، والذي سُمي الفيلم الوثائقي على اسمه.

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