"الممر" و"أيام السادات" يتصدران قائمة الأكثر مشاهدة على "واتش إت"

يواصل فيلم الممر تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت الإلكترونية، حيث احتل المركز الأول خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع أحداث غزة والكيان الصهيوني.

وجاء بالمركز الثاني ضمن الأعمال السينمائية الوجنية فيلم "أيام السادات"، الذي خاض بطولته الفنان أحمد زكي، ويتناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل (محمد أنور السادات)، متتبعًا مشوار حياته من البداية وحتى حادثة اغتياله في المنصة، على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية.

جدير بالذكر أن فيلم الممر، يشارك في بطولته أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وعرض للمرة الأولى عام 2019.

ويُعد الفيلم واحد من أضخم الإنتاجات السينمائية، حيث تجاوزت ميزانيته حوالي 100 مليون جنيه، ويتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، من خلال شخصية نور والذي يجسده أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وطُرح في يونيو 2019.