السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى الأوبرا.. مدحت العدل يكشف حقيقة تأجيل أوبريت الحلم العربى

مدحت العدل
مدحت العدل

تصدرت فكرة إعادة طرح أوبريت الحلم العربي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وتحدث عنها الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، خاصًة أنها ستتحدث عن القضية الفلسطينية من جديد خاصًة بعد الذي يتعرض له أهل فلسطين من تعد سافر من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ طوفان الأقصي.

 

وكشف السيناريست والكاتب والشاعر مدحت العدل، عن حقيقة تأجيل اوبريت الحلم العربي، الذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بالتحديد غدًا الأحد، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي.

 

وأضح السيناريست مدحت العدل أنه تم تأجيل طرح أوبريت الحلم العربي، إلى أجل غير مسمي، دون الإفصاح عن السبب وراء التأجيل حتى الآن.

أوبريت «الحلم العربي»

يٌجدر الإشارة إلى أن أوبريت «الحلم العربي»، صدر في عام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم أصالة وإيهاب توفيق ونبيل شعيل ولطفي بوشناق، وهو من ألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.

 

وفي وقت سابق، أعلن مدحت العدل أنه يجهز لحفل موسيقى ضخم من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "الليلة الفلسطينية" بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ستتم إذاعته عبر إحدى القنوات الفضائية بهدف الوحدة العربية وتوحيد الصفوف من أجل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه أجرى بعض التعديلات على الكلمات والإيقاع الخاص بالأوبريت لتتناسب مع العصر الحالي، بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.

 

السيناريست والشاعر الكبير مدحت العدل اهتم بالقضية الفلسطينية ومناقشتها من خلال عدة أعمال سينمائية، منها أفلام أصحاب ولا بيزنس، وصعيدى فى الجامعة الأمريكية، وهمام فى أمستردام، إضافة إلى الأوبريت الغنائي "الحلم العربي"، وأوبريت "القدس هترجع لنا".

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