مطالبة بوقف العدوان.. مظاهرات فى إسطنبول تضامنا مع الشعب الفلسطينى

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، مساء اليوم السبت، المشاركة في مظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

والجمعة، شهدت معظم الولايات التركية، مظاهرات احتجاجًا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.

وسبق، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسئولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وشدد الرئيس التركي علي أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.

وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

"أوقفوا المجزرة".. مظاهرات حاشدة فى لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

سبق، وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي، إنه يوسع عملياته البرية في القطاع.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب.