السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مطالبة بوقف العدوان.. مظاهرات فى إسطنبول تضامنا مع الشعب الفلسطينى

مظاهرات في تركيا
مظاهرات في تركيا

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، مساء اليوم السبت، المشاركة في مظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

والجمعة، شهدت معظم الولايات التركية، مظاهرات احتجاجًا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.

txt

الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ هدنة في قطاع غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية

وسبق، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسئولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وشدد الرئيس التركي علي أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.

txt

جوتيريش: التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة يجب أن ينتهى

 

وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

 

"أوقفوا المجزرة".. مظاهرات حاشدة فى لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

سبق، وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي، إنه يوسع عملياته البرية في القطاع.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب.

اسطنبول الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة قوات الاحتلال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

إسرائيل تستدعى بعثتها الدبلوماسية من تركيا.. وتعيد تقييم العلاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين