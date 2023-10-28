"أوقفوا المجزرة".. مظاهرات حاشدة فى لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

نخشى مقتل الآلاف من الفلسطينيين في غزة

وسبق، وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي، إنه يوسع عملياته البرية في القطاع.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب".

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، إن القصف تسبب في "تعطيل كامل" لخدمات الإنترنت والهاتف الخلوي والأرضي، مما أدى إلى عزل حوالي 2.3 مليون شخص عن العالم الخارجي، وتواصلت "ذا ميرور" مع العديد من جهات الاتصال على الأرض، والذين لم يكن من الممكن الاتصال بهم جميعًا، وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الاتصال انقطع مع موظفيه والمرافق الصحية والعاملين الصحيين.

قطع الاتصالات في غزة سمح لإسرائيل "بمواصلة ارتكاب الفظائع دون أن يتمكن العالم من رؤية ما يجري"، على حد قول رئيس اللجنة الفلسطينية البريطانية.

وقالت إيمي شالان: "لقد ذبح الفلسطينيون في الظلام"، وقالت إسرائيل أيضًا إنها قصفت أنفاق حماس- وهي هدف رئيسي في حملتها لسحق الجماعة الحاكمة في المنطقة بعد توغلها الدموي في جنوب إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.