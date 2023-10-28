السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: نخشى مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين فى غزة حال القيام بعملية برية واسعة

غزة
غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة. 

وفي السياق ذاته، حذر الجيش الاحتلال  من أن هناك عملية كبيرة وشيكة في غزة، بعد ليلة من الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة التي ضربت القطاع المحاصر. 

كما أصدرت إسرائيل تحذيرًا خطيرًا "عاجلًا" بعد ظهر اليوم للمدنيين لإخلاء الجزء الشمالي من غزة، بينما تستعد لتكثيف العمليات العسكرية بشكل أكبر في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر التي أودت بحياة مدنيين.

وتواصل قوات الدفاع الإسرائيلية هجماتها على المنطقة، حيث تعبر القوات الحدود وتشارك الطائرات المقاتلة في مهام أسفرت عن مقتل العديد من قادة حماس.

توسيع عملياته البرية 

txt

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي إنه يوسّع عملياته البرية في القطاع.

وادّعى المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا. وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب".

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل إن القصف تسبب في "تعطيل كامل" لخدمات الإنترنت والهاتف الخلوي والأرضي، مما أدى إلى عزل حوالي 2.3 مليون شخص عن العالم الخارجي. وتواصلت "ذا ميرور" مع العديد من جهات الاتصال على الأرض، والذين لم يكن من الممكن الاتصال بهم جميعًا. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الاتصال انقطع مع موظفيه والمرافق الصحية والعاملين الصحيين.

قطع الاتصالات في غزة سمح لإسرائيل "بمواصلة ارتكاب الفظائع دون أن يتمكن العالم من رؤية ما يجري"، على حد قول رئيس اللجنة الفلسطينية البريطانية. وقالت إيمي شالان: "لقد ذبح الفلسطينيون في الظلام." وقالت إسرائيل أيضًا إنها قصفت أنفاق حماس- وهي هدف رئيسي في حملتها لسحق الجماعة الحاكمة في المنطقة بعد توغلها الدموي في جنوب إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص وشهد 229 شخصًا. الناس المختطفين كرهائن.

وفي الوقت نفسه، خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع بريطانيا. وتوقعت الشرطة أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة- بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

الامم المتحدة المدنيين غزة عملية برية واسعة الاضافيين

مواد متعلقة

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

بعد حملات كبرى.. إيلون ماسك يستجيب لإيصال الإنترنت لغزة

أمين عام جبهة النضال الفلسطينى لـ الدستور: محاولات إسرائيل للغزو البرى هى استطلاع لقدرة المقاومة

الجيش الأمريكى: ما يحدث فى غزة قرار إسرائيلى

المتحدث باسم جيش الاحتلال يؤكد وجود قوات برية إسرائيلية داخل غزة

أهالى غزة يتجمعون أمام مستشفى الشهداء حدادًا على "ضحايا المجزرة الليلية"

ما السيناريوهات المتوقعة بعد الغزو البرى الإسرائيلى لـ"غزة"؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصري

جلال حمام

مفاجآت الغزو البري لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة