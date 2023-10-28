الأمم المتحدة: نخشى مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين فى غزة حال القيام بعملية برية واسعة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وفي السياق ذاته، حذر الجيش الاحتلال من أن هناك عملية كبيرة وشيكة في غزة، بعد ليلة من الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة التي ضربت القطاع المحاصر.

كما أصدرت إسرائيل تحذيرًا خطيرًا "عاجلًا" بعد ظهر اليوم للمدنيين لإخلاء الجزء الشمالي من غزة، بينما تستعد لتكثيف العمليات العسكرية بشكل أكبر في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر التي أودت بحياة مدنيين.

وتواصل قوات الدفاع الإسرائيلية هجماتها على المنطقة، حيث تعبر القوات الحدود وتشارك الطائرات المقاتلة في مهام أسفرت عن مقتل العديد من قادة حماس.

توسيع عملياته البرية

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي إنه يوسّع عملياته البرية في القطاع.

وادّعى المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا. وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب".

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل إن القصف تسبب في "تعطيل كامل" لخدمات الإنترنت والهاتف الخلوي والأرضي، مما أدى إلى عزل حوالي 2.3 مليون شخص عن العالم الخارجي. وتواصلت "ذا ميرور" مع العديد من جهات الاتصال على الأرض، والذين لم يكن من الممكن الاتصال بهم جميعًا. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الاتصال انقطع مع موظفيه والمرافق الصحية والعاملين الصحيين.

قطع الاتصالات في غزة سمح لإسرائيل "بمواصلة ارتكاب الفظائع دون أن يتمكن العالم من رؤية ما يجري"، على حد قول رئيس اللجنة الفلسطينية البريطانية. وقالت إيمي شالان: "لقد ذبح الفلسطينيون في الظلام." وقالت إسرائيل أيضًا إنها قصفت أنفاق حماس- وهي هدف رئيسي في حملتها لسحق الجماعة الحاكمة في المنطقة بعد توغلها الدموي في جنوب إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص وشهد 229 شخصًا. الناس المختطفين كرهائن.

وفي الوقت نفسه، خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع بريطانيا. وتوقعت الشرطة أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة- بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.