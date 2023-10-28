السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن القصف الإسرائيلي لغزة يهدد بخلق كارثة يمكن أن تستمر "لعدة عقود، إن لم يكن لقرون".

وأدلى لافروف بهذه التصريحات، وهي من أكثر انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية بيلتا. 

واضاف لافروف بينما ندين الإرهاب، فإننا نختلف بشكل قاطع حول إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن المدنيين يتواجدون فيها، بما في ذلك الرهائن الذين تم احتجازهم.

كارثة لعقود عديدة

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خريطة قطاع غزة.. والخريطة الكاملة لفلسطين قبل 1948

وتابع إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، كما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون.

وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد كانت روسيا نفسها في موضع انتقادات شديدة بسبب تصرفاتها في أوكرانيا، والتي يزعم الكثيرون أنها تضمنت ارتكاب جرائم حرب.

وتأتي تصريحات لافروف مع دخول الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الثاني والعشرين. 

وقالت السلطات الصحية في غزة يوم الجمعة إن 7326 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وقال لافروف إن روسيا، التي تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار وحل الدولتين، تواصل التأكيد على الحاجة إلى السلام.

واكد نحن على اتصال كامل مع إسرائيل، وسفيرنا على اتصال معهم بانتظام. نحن نرسل إشارات حول الحاجة إلى البحث عن حل سلمي وعدم الاستمرار في استراتيجية “الأرض المحروقة” المعلنة.

وفي السياق ذاته، يكافح الكثيرون من أجل الاتصال بالناس في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب الهجوم الجوي. 

وتعرضت شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي للإنترنت في المنطقة، لأضرار في خطوطها الدولية، وفقًا لشركة NetBlocks، وهي شركة لمراقبة انقطاع الإنترنت ومقرها لندن. وأفادت منظمة الصحة العالمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة عن فقدان الاتصال بموظفيها.

الخارجية الروسية روسيا القصف الإسرائيلى غزو غزة عقود

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