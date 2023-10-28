الاتحاد الأوروبى يطالب بتنفيذ هدنة فى قطاع غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية

طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، بضرورة تنفيذ هدنة في قطاع غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية، بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وقال بوريل في منشور على موقع التدوينات "إكس": "غزة مقطوعة تمامًا عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها، قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال، وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنًا، بينهم 3195 طفلًا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفًا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة في قطاع غزة، في قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يومًا.

"أوقفوا المجزرة".. مظاهرات حاشدة فى لندن تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

وتظاهر أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

وسبق وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأضاءت الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة سماء القطاع المحاصر لساعات بعد حلول الليل، في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي إنه يوسع عملياته البرية في القطاع.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاجاري، هذا الصباح أن قادة حماس البحريين والجويين قُتلوا وحذر من أن "القوات لا تزال على الأرض وتواصل الحرب".