القاهرة الإخبارية| المتحدث باسم حماس فى بيروت: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المتحدث باسم حماس في بيروت أسامة حمدان أكد رفضه تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المتحدث باسم حماس في بيروت، دعا للتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة.

وحظى مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة، أمس الجمعة، بموافقة 120 دولة وصوتت 14 دولة ضد القرار، فيما امتنع 45 دولة عن التصويت.

وينص مشروع القرار العربي على وقف العنف داخل غزة ووقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بشكل مستمر ومستدام.