السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| المتحدث باسم حماس فى بيروت: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء

المتحدث باسم حماس
المتحدث باسم حماس في بيروت أسامة حمدان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المتحدث باسم حماس في بيروت أسامة حمدان أكد رفضه تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المتحدث باسم حماس في بيروت، دعا للتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة.

وحظى مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة، أمس الجمعة، بموافقة 120 دولة وصوتت 14 دولة ضد القرار، فيما امتنع 45 دولة عن التصويت.

وينص مشروع القرار العربي على وقف العنف داخل غزة ووقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بشكل مستمر ومستدام.

القاهرة الإخبارية حماس تهجير سكان غزة شبه جزيرة سيناء

مواد متعلقة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى الإندونيسى

مندوب الأمم المتحدة: نجحنا فى إقناع المجتمع الدولى بوقف الاعتداءات على غزة

"القاهرة الإخبارية": الصحة العالمية تفقد الاتصال مع شركائها في قطاع غزة

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز عن إيقاف آلة الحرب

ولاء السلامين: مدن الضفة الغربية تنتفض بالمسيرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلى

البيت الأبيض: "لا تعليق على العمليات العسكرية الإسرائيلية.. الأمر متروك لهم"

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تتصدى لتوغل برى إسرائيلى فى بيت حانون وشرق البريج

بلينكن: الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين فى المنطقة يتم عن طريق حل الدولتين

الأكثر قراءة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس سنة بتهمة السب والقذف

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة