مندوب الأمم المتحدة: نجحنا في إقناع المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات على غزة

أشار رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إلى نجاح الجهود العربيى لإقناع المجتمع الدولي بالتحرك لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف “منصور” اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والموافقة على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة، أن العدوان الإسرائيلي البري بدأ اليوم على غزة، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقفه فورًا، مؤكدًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة.

وطالب مندوب فلسطين، بوقف التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال في حق الفلسطينيين.

وحظي مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة بموافقة 120 دولة وصوتت 14 دولة ضد القرار، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت.