السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز عن إيقاف آلة الحرب

مندوب الأردن الدائم
مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة

قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باجتياح بري لقطاع غزة الأن، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي يعجز عن إيقاف آلة الحرب.

وأضاف مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة، أن مشروع القرار العربي أمام الجمعية العامة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى هدنة إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والدعم إلى قطاع غزة.

وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، موضحًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل.

الإحتلال الإسرائيلي اجتياح بري قطاع غزة مجلس الأمن آلة الحرب القرار العربي

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