جوتيريش: التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة يجب أن ينتهى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن التصعيد غير المسبوق للقصف على قطاع غزة يجب أن ينتهي.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن جوتيريش يكرر نداءه من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وسبق أن تباحث الرئيس عبدالفتاح السيسى وأنطونيو جوتيريش الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد فى غزة بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ.