السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الاتصالات الفلسطينى: نتواصل مع ستار لينك لفتح اتصال الإنترنت لجهات الإغاثة فى غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني
وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر: نتواصل بشكل مكثف مع ستار لينك  لفتح خدمات الاتصال للجهات المعنية بالإغاثة في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: إدخال المعدات يحتاج لموافقة الجهات المصرية، والجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنهم بدأوا بالإجراءات مع المؤسسات الدولية، لأنه جزء من الاحتياجات الضرورية.

وكان إيلون ماسك استجاب لحملات كبرى قام بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إيصال الإنترنت إلى غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عنها، ورد على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".

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