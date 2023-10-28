السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل معاينة انهيار جزئي لعقار بمصر القديمة: "مبني من الطوب والأخشاب"

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار

أجرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، معاينة لموقع انهيار جزئي لمنزل بشارع كورنيش النيل حيث تبين أن العقار قديم ومتهالك.

كما تبين أن العقار مبني بطريق عشوائية من الحجارة والأخشاب، وأن الانهيار كان بسبب سقوط سقف الطابق العلوي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من قاطنيه بكسور متفرقة بالجسم.

كان وقع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل، وإصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

معاينة نيابة مصر القديمة انهيار جزئي كورنيش النيل الطابق العلوي

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