المنسف و المفتول الأبرز.. أشهر الأكلات الشعبية الفلسطينية

تتميز الآكلات الشعبية الفلسطينية بتنوعها وغناها بالمكونات الطبيعية الصحية المتوفرة في المنطقة، وتعكس تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، وتشتهر الأطباق الفلسطينية بنكهاتها الغنية والمتنوعة، وتشمل مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحلويات.

خلال التقرير الآتي يرصد "الدستور" ابرز وأشهر الأكلات الشعبية الفلسطينية:

المنسف الفلسطيني

يعد المنسف جزءاً من الموروث الشعبي الفلسطيني، حيث يتم تقديمه في المناسبات والأعياد كترحيب بالضيوف ويتكون من لحم الضأن المشوي مع الأرز والخضار، ويُضاف عليه بعض التوابل والصلصات لإضفاء نكهة خاصة.

المقلوبة

المقلوبة من الأكلات الشعبية الشهيرة في فلسطين والأردن وسوريا، حيث تفضلها نساء البيوت لسهولة تحضيرها وسرعة طبخها، واشتهر بها أهل الساحل على شواطئ البحر المتوسط، و يتكون من طبقة من الخضار المشوية مع طبقة من الخبز المحمَّص والمغطاة باللحم أو الدجاج.

الفتة

هي سلطة فلسطينية تتكون من الحمص المطحون مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والزيت، يُقدَّم على شكل سلطة.

الكنافة

هي حلوى فلسطينية شهيرة تتكون من عجينة رقيقة محشوة بالجبن أو المكسرات، وتُخبز في الفرن وتُغمَّس بالشيرة.

المعشوشة

هي فطائر فلسطينية تتكون من عجين محشو باللحم أو الخضار.

المسخن الفلسطيني

هي أكله شعبية تتكون من خبز الطابون المغطى بالدجاج والبصل المقلي والسماق وزيت الزيتون، وتعد هذه الأكلة تاريخية ابتكرها الفلسطينيون منذ القدم، ويتم تقديمها مع شوربة الفريكة.

المفتول

المفتول هو طعام شعبي فلسطيني يؤكل في الشتاء، ويعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد، وانتشرت هذه الأكلة في العديد من الدول، وعادة ما يسمى في فلسطين "السميد"، وهو القمح المجروش أو البرغل المضاف إليه طحين القمح على شكل كرات صغيرة تماثل في حجمها وشكلها حبوب الكرسنة.

ورق الدوالي (ورق العنب)

يعد من أشهر الوجبات الفلسطينية وهذه الوجبة من الوجبات التي تتوفر في البيت الفلسطيني في كل أيام السنة؛ إذ تحرص كل أسرة على تخزين كمية كافية من ورق الدوالي لفصول الصيف والخريف والشتاء.