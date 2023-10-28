السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المنسف و المفتول الأبرز.. أشهر الأكلات الشعبية الفلسطينية

اكلات فلسطينية -
اكلات فلسطينية - ارشيفية

تتميز الآكلات الشعبية الفلسطينية بتنوعها وغناها بالمكونات الطبيعية الصحية المتوفرة في المنطقة، وتعكس تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، وتشتهر الأطباق الفلسطينية بنكهاتها الغنية والمتنوعة، وتشمل مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحلويات.

خلال التقرير الآتي يرصد "الدستور" ابرز وأشهر الأكلات الشعبية الفلسطينية: 

المنسف الفلسطيني

يعد المنسف جزءاً من الموروث الشعبي الفلسطيني، حيث يتم تقديمه في المناسبات والأعياد كترحيب بالضيوف ويتكون من لحم الضأن المشوي مع الأرز والخضار، ويُضاف عليه بعض التوابل والصلصات لإضفاء نكهة خاصة.

المقلوبة

المقلوبة من الأكلات الشعبية الشهيرة في فلسطين والأردن وسوريا، حيث تفضلها نساء البيوت لسهولة تحضيرها وسرعة طبخها، واشتهر بها أهل الساحل على شواطئ البحر المتوسط، و يتكون من طبقة من الخضار المشوية مع طبقة من الخبز المحمَّص والمغطاة باللحم أو الدجاج.

الفتة

 هي سلطة فلسطينية تتكون من الحمص المطحون مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والزيت، يُقدَّم على شكل سلطة.

الكنافة

هي حلوى فلسطينية شهيرة تتكون من عجينة رقيقة محشوة بالجبن أو المكسرات، وتُخبز في الفرن وتُغمَّس بالشيرة.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء الهند حول الأوضاع فى غزة

 المعشوشة

هي فطائر فلسطينية تتكون من عجين محشو باللحم أو الخضار.

المسخن الفلسطيني

هي أكله شعبية تتكون من خبز الطابون المغطى بالدجاج والبصل المقلي والسماق وزيت الزيتون، وتعد هذه الأكلة تاريخية ابتكرها الفلسطينيون منذ القدم، ويتم تقديمها مع شوربة الفريكة.

المفتول

المفتول هو طعام شعبي فلسطيني يؤكل في الشتاء، ويعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد، وانتشرت هذه الأكلة في العديد من الدول، وعادة ما يسمى في فلسطين "السميد"، وهو القمح المجروش أو البرغل المضاف إليه طحين القمح على شكل كرات صغيرة  تماثل في حجمها وشكلها حبوب الكرسنة. 

ورق الدوالي (ورق العنب)

يعد من أشهر الوجبات الفلسطينية وهذه الوجبة من الوجبات التي تتوفر في البيت الفلسطيني في كل أيام السنة؛ إذ تحرص كل أسرة على تخزين كمية كافية من ورق الدوالي لفصول الصيف والخريف والشتاء.

اقرأ أيضاً

استشارى كبد يحذر من تناول أكلات حارة: قد تؤدى للوفاة بهذه الحالة

الآكلات الشعبية الفلسطينية الأكلات الشعبية الأطباق الفلسطينية الاطباق الرئيسية المنسف المنسف الفلسطيني

مواد متعلقة

أمين عام جبهة النضال الفلسطينى لـ الدستور: محاولات إسرائيل للغزو البرى هى استطلاع لقدرة المقاومة

مسئول بالهلال الأحمر الدولى: مصر جسر عبور كل المساعدات الإنسانية إلى غزة

الهلال الأحمر الدولى: عدوان الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية فى غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة