السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء الهند حول الأوضاع فى غزة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.

استمرار مصر في مساعيها
 

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، محذرًا من التداعيات الخطيرة، إنسانيًا وأمنيًا، للهجوم البري على قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس ٢٧ أكتوبر الجاري.

وأكد الزعيمان أيضًا، خلال الاتصال، رضاهما عن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وعزمهما على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

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