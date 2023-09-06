الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى كبد يحذر من تناول أكلات حارة: قد تؤدى للوفاة بهذه الحالة

تناول أكلات حارة
تناول أكلات حارة

قال محمد البرعي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إن تناول الأشخاص أكلات حارة من الممكن أن تساعد في تهيج الأغشية المخاطية للمعدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تناول  الأكلات الحارة الشديدة قد تؤدي لتهييح في المعدة أو الأمعاء وتسبب حرقان شديد أو إسهال.

وتابع أن الاعتدال في تناول الأكلات الحامية قد يكون محفزا للجسم والمناعة ولكن بكميات محددة، مؤكدًا أن الضرر يأتي من تسرب جزء من الأكل الحار للجهاز التنفسي وقد تؤدي للوفاة المباشرة.

سبب وفاة ضحية تحدي تيك توك

وأشار إلى أن سبب وفاة الشاب "هاريس" ضحية التحدي على “تيك توك”، من الممكن أن يكون أصيب بتهيج في الجهاز التنفسي مما أدى لوفاته.

ووجه نصيحة لمن تناول أشياء حارة بالخطأ، فعليه تناول لبن أو زبادي لأنه يعادل الحمض الموجود بالمعدة والأفضل تناول فوار ضد الحموضة. 

استشاري الكبد أكلات حارة هيج الأغشية تؤدي للوفاة المباشرة ضحية تحدي تيك توك

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