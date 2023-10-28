اقتصادية النواب: الرئيس السيسى بـ "ملتقى الصناعة" أكد أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل

قال النائب عمرو هندى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمةالرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، ألقت الضوء على العديد من النقاط الجوهرية للنهوض بالقطاع الصناعي وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع هندى: "الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن آليات النهوض بالقطاع الصناعي من خلال استغلال كل المقومات والموارد المتاحة والنهوض بصناعة المغذيات والمشروعات الصغيرة ودورها فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل وذلك من خلال جاهزية الدولة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فنى سنويًا لتطوير الصناعة".

الصناعة المصرية من العوامل الهامة لدعم الاقتصاد القومى

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الصناعة المصرية من العوامل الهامة لدعم الاقتصاد القومى، ومن ثم النهوض بها سينعكس على الاقتصاد القومي بشكل مباشر، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تعظيم الاستفادة من كل المقومات والموارد، بداية من المجمعات الصناعية، واستغلال الموارد، وبحث إمكانية تصنيع المنتجات التى نمتلك المادة الخام لها.

وأشار النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم تطرقت أيضًا للقضية الفلسطينية ودور الدولة المصرية الداعم للقضية على مر التاريخ، والرفض القطعي من قِبل الدولة المصرية لتصفية القضية، وضرورة حل الدولتين وعدم المساس بالسيادة المصرية وموقف الشعب المصري من القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عند البدء في إنشاء التجمعات الصناعية الـ15، كان ذلك طبقًا لمتطلبات التجارة والصناعة، مضيفًا: "بدل ما المستثمر يبذل جهد وياخد أرض وتترفق علشان يجيب المعدات، قولنا نوفر كل ده ونديله المنشأة وعليها الموافقات كلها، يبقى كده وفرت جهده، ودوره يجيب المكن بتاعه ويشتغل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "المستثمر حاطط استثماراته للمنشآت المدنية، طيب أنا بعملها لك، ممكن تكون متصور إن أنا بعملها علشان أشارك في أرباحك.. فأنا بقولك لا، لو عملت منشأة هعمل لك المنشأة طبقًا للمواصفات اللى إنت عاوزها وتركز جهدك في إنك تجيب المكن اللى تشتغل بيه".