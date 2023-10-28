السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة الأولية لحادث الطريق الصحراوى: سرعة التعامل قللت الخسائر.. وفرض كردون حول موقع الحريق

حادث طريق الإسكندرية
حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش ومعدات ثقيلة لرفع آثار حادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 63 آخرين.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي بالكيلو 134، إثر تصادم عدد كبير من السيارات، ونتج عنه اندلاع حريق هائل، وجارٍ حصر المصابين جراء الحادث.

وساهمت سرعة التعامل مع الحادث من قِبَل المرور والدفاع المدني في تقليل حجم الخسائر البشرية، حيث ساهما في سحب عدد كبير من المواطنين من داخل سياراتهم، كما منعا تفاقم الأزمة بقطع الطريق وفرض كردون حول موقع الحريق حتى لا تتضرر السيارات القادمة على نفس الحارات أو الحارات المجاورة.

وذكرت المعاينة الأولية للمرور والدفاع المدني أن النيران التهمت الكثير من السيارات، بينها أتوبيسات وسيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل.

ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات المرورية على الطريق لتيسير حركة المركبات بعد حالة من الشلل المروري، بسبب الحادث.

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 32 شخصًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 63 حالة، وتم نقلهم لمستشفيات وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع، صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

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