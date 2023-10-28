السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للذكور والإناث.. شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عقب إعلان مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقًا لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة


-مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
-لا يقل التقدير عن جيد.
-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.
-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

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-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسة رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات، بمقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

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