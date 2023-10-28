السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنك ناصر الاجتماعى يقدم أعلى عائد إسلامى على حسابات التوفير بنسبة 11%

وزير التضامن
وزير التضامن

قررت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي على حسابات التوفير بنسبة تصل إلى ١١٪؜، حيث سبق توزيع ما قدره ٧٪؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف ٤٪؜ بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت القباج أن البنك نجح فى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية، حيث ساهم ذلك فى دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين. 

كما أوضحت القباج أن البنك يسعي دائمًا لكى يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، ومن أهم المنتجات التي يقدمها حساب التوفير الإسلامي بالجنيه المصري، حيث يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام. 

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وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل هلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، بأن الحساب الاستثماري يستهدف شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات، كما يمكن الاقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار، كما يقدم البنك خدماته التمويلية لكل شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات، والتي تغطي كل احتياجات العملاء النقدية أو العينية.

وأوضح عبدالفضيل أن البنك يستهدف التمكين الاقتصادي، من خلال منتجاته المتنوعة ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يستهدف أيضًا تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وإدماجها بقوة في مجتمع الأعمال من خلال المشروعات المتناهية الصغر، مضيفًا أن البنك يتيح خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية "ميزة" لكل عملائه، لتمكينهم من إتمام كل عملياتهم المصرفية من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية والسحب، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية.

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