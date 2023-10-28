انطلاق المعرض الزراعى بمشاركة 147 شركة فى الإسكندرية الإثنين

تنطلق بعد غد الإثنين، ولمدة 3 أيام، فعاليات المعرض الزراعي "أجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة" في الإسكندرية، بمشاركة نحو 147 شركة عالمية ومصرية تعمل في السوق الزراعية المصرية، وتتنافس على تقديم أفضل ما لديها من تقنيات جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل.

ويحظى المعرض منذ دورته الأولى باهتمام العاملين في مجال الاستثمار الزراعي، "أصحاب المزارع الكبرى على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، التجار وموزعي مستلزمات الإنتاج من محافظات مصر المختلفة، وكذا صغار وكبار المزارعين نظرا لما يقدمه المعرض من ضوابط واشتراطات لا تسمح بعرض أي مستلزمات إنتاج غير مسجلة ما كان له أبلغ الأثر في زيادة عدد الزوار خلال السنوات الماضية.

يقام المعرض رعاية شركة بريدج تريد "إحدى كبرى الشركات الزراعية المصرية العاملة في مجال استيراد وتوزيع الأسمدة والمبيدات، ومن المقرر إقامة عدد من الندوات العلمية المهمة لعدد من الشركات المشاركة بالدورة الحالية، وندوة علمية عن "الرؤية المستقبلية لإدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر" بحضور الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ونائب أمين لجنة المبيدات الدكتور مصطفى عبد الستار، والدكتور شكر عبدالحميد، مدير المعمل المركزي للمبيدات، وتستضيف الندوة مدير المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعة بدولة ليبيا الشقيقة يرافقه عدد من مسئولي المبيدات.

الشركة المنظمة تخصص 60 حافلة لنقل الزوار من المحافظات

إلى ذلك، فقد خصصت الشركة المنظمة نحو 60 الحافلة لنقل الزوار من المحافظات حتى محافظة الفيوم إلى جانب 30 رحلة ميكروباص لتجار وموزعي الأسمدة والمبيدات من مراكز تلك المحافظات، وتستضيف الشركة المنظمة نحو 100 تاجر وموزع من كبار التجار والموزعين من المحافظات البعيدة خصوصا محافظات الوجه القبلي لحضور الفعاليات وحتى انتهاء أيام المعرض.