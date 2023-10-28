محافظ مطروح يدشن حملة "طرق الأبواب" لخدمات تنظيم الأسرة

دشَّن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، حملة طرق الأبواب "خدمتكم لحد باب بيتكم" للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بحضور الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات، والعمدة عمران امبيوة، عن مجلس عمد ومشايخ مطروح.

التثقيف الصحي

وأشاد محافظ مطروح، بالمبادرة وأهميتها مع الخدمات المقدمة من خلال فرق طبية متميزة ومدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات مؤكدًا دور الرائدات الريفيات والتثقيف الصحي مع التوعية وحث جميع السيدات بمختلف مراكز المحافظة للحرص على الاستفادة من جميع خدمات الحملة، وأهمية الحصر أولًا بأول.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، بمطروح أن الحملة تنطلق في إطار خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة للتحول الرقمي كمحور رئيسي بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وذلك من اليوم السبت ٢٨ أكتوبر إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة من باب لباب تحت شعار "خدمتكم لحد باب بيتكم".

مسح جغرافي شامل للسيدات

وأضاف أن تهدف الحملة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات لتقليل الفرص الضائعة وخفض نسبة الحاجة غير الملباة،والمستهدف الوصول إلى ٩١ ألف سيدة منهم ٤١ ألف سيدة بمدينة مرسى مطروح وذلك من خلال جميع العيادات الثابتة والمتنقلة، وكذلك عمل مسح جغرافي شامل للسيدات لعمل قاعدة بيانات للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات لتوجيه التوعية طبقًا للمناطق الجغرافية على أن تستمر الحملة في الفترة من ٢٨ أكتوبر الجارى وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣.

وأشار "سالم" إلى أن الحملة تستهدف السيدات في سن الإنجاب من عمر ١٥ حتى ٤٩ سنة وتقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالإضافة إلى عمل حصر للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات ويتم ذلك من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات كما يتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لخدمات تنظيم الأسرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

حملة "طرق الأبواب" من محافظة مطروح

حملة "طرق الأبواب" من محافظة مطروح

حملة "طرق الأبواب" من محافظة مطروح

حملة "طرق الأبواب" من محافظة مطروح

حملة "طرق الأبواب" من محافظة مطروح