الرئيس السيسى يوجه بتخصيص ملايين الأمتار من الأراضى المستردة للمستثمرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه توجد أراضٍ متاحة في المحافظات وهي المستردة بعد أن كان عليها تعد خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية: "لدينا ملايين الأمتار، يمكن أن نعيد تخصيصها للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، ونوفر وقت وجهد وتمويل قد يكون غير متاح، لتحقيق قفزة في المجال".

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.