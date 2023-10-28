السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لصاحب مصنع "مينراف": مستعدون لدعم توسعكم فى صناعة السيارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال مينا أشرف فؤاد، رئيس مجلس إدارة أقدم مصنع لسوست السيارات "مينراف"، للنقل الثقيل والسكك الحديدية: "الأسرة هي مؤسسة هذه الصناعة في مصر منذ عام 1939، وتشرّفنا بتفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسى معنا واهتمامه البالغ بالصناعات من خلال مبادرة (ابدأ)، وذلك كان له دور إيجابي علينا، خاصة الدعم الشخصي من حضرتك إلينا". 

وعلّق الرئيس السيسي على كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، قائلًا: "إن المصنع ينتج 30 ألف طن، وتسأل الرئيس هذا يساوي كام من الطلب عليه في  السوق المحلية؟"، ورد مينا بأن السوق المصرية تتطلب من 15 إلى 20 ألف طن سنويًا، مع تصدير 10 آلاف طن فائض للخارج. 

وطالب الرئيس السيسي بالتوسع في صناعات أخرى تخص السيارات، كما أعلن الرئيس عن دعمه في أى ما يخص صناعة السيارات. 

وشهد الرئيس السيسي، بالفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ". 

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

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