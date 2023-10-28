السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق 6 سيارات إثر حادث تصادم مروع بطريق اسكندرية الصحراوي

حريق طريق الإسكندرية
حريق طريق الإسكندرية الصحراوي

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في 6 سيارات إثر حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بطريق اسكندرية الصحراوي صباح اليوم السبت.

 

ويتم أجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان لجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الحادث، من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش ومعدات ثقيلة لرفع آثار حادث طريق اسكندرية الصحراوي.

والتهمت النيران 6 سيارات من بينهم أتوبيس و3 سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل  ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية على طريق اسكندرية الصحراوي لتيسير حركة المركبات.

وأصيب 45 شخصا فى  حادث تصادم في طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي مروع على طريق اسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا   وقع صباح اليوم السبت، حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

تبين من خلال  الفحص الأولى عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

 

 

قوات الحماية المدنية حادث تصادم طريق إسكندرية الصحراوي شهود العيان معدات ثقيلة أتوبيس

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