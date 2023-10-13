النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم 4 سيارات بالبدرشين

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن حالة المصابين الـ7 في تصادم 4 سيارات ملاكي بالبدرشين لبيان الإصابات التي لحقت بهم لبيان عمّا إذا كان يمكن استجوابهم من عدمه.

كان قد أصيب 7 أشخاص من بينهم سيدة أجنبية، في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بطريق المريوطية المتجه إلى البدرشين.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم عدد 4 سيارات ملاكي وإصابة 7 أشخاص من بينهم أجنبية وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت رجال الشرطة لمكان الحادث للفحص، وتم رفع آثار الحادث وإبعاده عن نهر الطريق وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.