الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم 4 سيارات بالبدرشين

حادث تصادم 4 سيارات
حادث تصادم 4 سيارات

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن حالة المصابين الـ7 في تصادم 4 سيارات ملاكي بالبدرشين لبيان الإصابات التي لحقت بهم لبيان عمّا إذا كان يمكن استجوابهم من عدمه.

كان قد أصيب 7 أشخاص من بينهم سيدة أجنبية، في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بطريق المريوطية المتجه إلى البدرشين.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم عدد 4 سيارات ملاكي وإصابة 7 أشخاص من بينهم أجنبية وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت رجال الشرطة لمكان الحادث للفحص، وتم رفع آثار الحادث وإبعاده عن نهر الطريق وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

النيابة العامة الجيزة تصادم سيارات ملاكي البدرشين

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