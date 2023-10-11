الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب في حادث تصادم بطوخ بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى طالب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ركاب على طريق نامول - مزلقان زكى دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية بسبب السرعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها المركزي وصرحت النيابة بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث والتحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها.

تلقى العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ركاب على طريق نامول - مزلقان زكى دائرة المركز ووجود جثة.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وتبيّن وقوع حادث بين دراجة نارية يقودها طالب يدعى "ج ط م" وسيارة ركاب بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة للمستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طالب حادث تصادم مدينة طوخ مرور القليوبية مستشفى قها

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