السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: حوافز لشركات الصناعات الطبية لإنتاج سرنجات ذاتية التدمير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداده لتقديم حوافز للشركات الطبية، لإنتاج سرنجات ذاتية التدمير.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت: "لو أمامنا فرصة لجعل السرنجات ذاتية التدمير، مستعدين نساعد، لأن يكون كل الإنتاج ذاتى التدمير، وهنقدم حوافز وامتيازات".

 من ناحيته، قال الدكتور علي محمود محمد القرش، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصناعات الطبية، إن الماكينات الحالية لصناعة السرنجات العادية ربما بتعديل بسيط فيها تعمل بشكل ذاتي التدمير.

السيسي سرنجات ذاتية التدمير حوافز السرنجات ذاتية التدمير

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